Omgangssyke rammer VM, Makwala mister 400-meterfinalen

Utbruddet av viruset har skjedd på et av VMs offisielle VM-hotell. Her skal mange ha blitt syke av maten de har fått i seg.

Det er ikke kjent hvor mange utøvere som er blitt dårlige, men det er klart at Makwala ikke stiller på startstreken i VM-finalen på 400 meter. Han måtte mandag også stå over kvalifiseringen på 200-meteren.

Makwala ble før mesterskapet regnet som den største utfordreren til sørafrikaneren Wayde van Niekerk på både 200 og 400 meter.

– En rekke tilfeller av gastroenteritt (mage-tarmkatarr) er meldt inn av lagmedlemmer som bor på et av de offisielle VM-hotellene, skrev VM-arrangøren i en uttalelse tidligere tirsdag.

– De som er rammet, får støtte av både lagleger og arrangørenes medisinske personell. I tillegg har vi jobbet sammen med det offentlige helsevesenet for å sørge for at situasjonen er håndtert og begrenset, het det videre.

(©NTB)