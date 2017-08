Norge i nervepirrende rankingdrama: – Hadde vært utrolig gøy med fullt lag i Bergen-VM

Alexander Kristoffs seier på søndagens EM-fellesstart var ikke bare viktig for den norske godfølelsen før neste måneds hjemme-VM i Bergen. Gulløpet bidro også til å løfte Norge forbi Polen og opp på tiendeplassen på den nyeste rankingen til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Der gjelder det å bli værende litt til. Neste ukes ranking blir brukt når VM-kvotene skal fordeles. De ti beste nasjonene får stille med ni ryttere, mens nummer elleve må nøye seg med seks.

– Det blir lettere sagt enn gjort. Vi er veldig glade for Kristoffs EM-gull, de 250 poengene kommer godt med, men det er ikke slik at vi jubler og tar for gitt at vi får med ni utøvere til VM. Det blir veldig tett, og svært få poeng vil skille oss og Polen. Det er umulig å si hvordan det ender. Vi må bare vente og se, sier sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund til NTB.

Større spillerom

Foran fjorårets VM var Norge innenfor topp ti, og laget reiste til Qatar med full kvote. Falk krysser fingrene for at Norge kan ha med ni syklister på fellesstarten i Bergen 24. september.

– Det hadde vært utrolig gøy om vi kunne stilt med fullt lag på hjemmebane, men vi må bare akseptere det om det kun blir seks plasser. Det vil ikke være direkte avgjørende om vi mister tre ryttere, for i så fall har vi med våre seks beste uansett, men med ni har vi litt mer å spille på rent taktisk. Det vil øke sjansene med noen prosenter om våre beste kan spare mest mulig krefter underveis.

– Da vi hadde fullt lag i Qatar, var det enkelte som kun hadde i oppgave å forsyne de andre med drikke. Det er fordelen av å ha ni ryttere, men vi skal klare oss med seks om det blir sånn, sier Falk.

Norge er i øyeblikket 83,25 poeng foran Polen. Falk understreker at det vil forsvinne en god del norske poeng når ett år gamle resultater i neste uke forsvinner ut av UCIs nasjonsranking.

– Derfor har vi et stort behov for at våre åtte best rangerte gjør det så bra som mulig og plukker poeng fram til deadline (15. august). Arctic Race blir spesielt viktig, sier svensken.

Må trå til

Edvald Boasson Hagen konkurrerer ikke denne uken. Dermed er det opp til Norges øvrige toppsyklister å holde polakkene unna. I Arctic Race of Norway (starter torsdag) stiller blant andre Alexander Kristoff, Kristoffer Halvorsen og August Jensen på startstreken.

Trioen er blant Norges fem best rankede ryttere.

– I tillegg sykler Vegard Stake Laengen i Colorado Classics (fire etapper). Poengene han tar der vil komme oss til gode, opplyser Hans Falk.

Sportssjefen frykter at Maciej Bodnar plukker bra med poeng under verdenstourrittet i Nederland og Belgia. Polakken vant den siste tempoetappen i årets Tour de France.

– Han er blant favorittene på tirsdagens tempo (i Voorburg), sier Falk.

Slovakia knivet også lenge om å ta seg inn blant de ti beste på UCI-rankingen, men har falt av den siste tiden. Årsaken er først og fremst utestengelsen av verdensmester Peter Sagan under Tour de France. Slovakene er i øyeblikket 1365,5 poeng bak Norge.

Norges åtte best rangerte ryttere (poeng i parentes):

* Alexander Kristoff (2650)

* Edvald Boasson Hagen (1314)

* Kristoffer Halvorsen (510)

* Odd Christian Eiking (340)

* August Jensen (288)

* Vegard Stake Laengen (212)

* Amund Grøndahl Jansen (178)

* Andreas Vangstad (164).

(©NTB)