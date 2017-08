Neymar markerte PSG-kontrakt med strandparty

Sammen med nesten 20 andre, venner, familie og rådgivere, koste han seg fyrstelig på luksusstranden La Bagatelle.

Etter noen timer der ble han kjørt ut til en gedigen luksusyacht sammen med resten av følget. Neymar ble verdens desidert dyreste spiller da han gikk fra Barcelona til PSG for 2,1 milliarder kroner.

Rot med papirene gjorde at han ikke fikk sin debut sist helg. Da vant PSG 2-0 over Amiens.

I Barcelona likte de klubbskiftet svært dårlig. – Ingen spillere står over Barcelona. Jeg vet at Neymar var en del av klubben, men nå er han historie. Han ville forlate oss. Det var hans beslutning, selv om vi gjorde alt vi kunne for å beholde ham, sa Barcelona-president Josep Maria Bartomeu mandag.

