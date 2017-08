Kwiatkowski forlenget med Sky

Verdensmesteren fra 2014 sier i en pressemelding at det var en enkel avgjørelse å fatte. Han mener Sky er det riktige stedet for å fortsette utviklingen.

– Jeg er virkelig glad for muligheten til å signere for tre år til. Jeg har hatt flott støtte fra laget de to siste sesongene – både i fjor, da jeg hadde en vanskelig sesong, og i år, som har vært fantastisk.

I 2017 har polakken vunnet både Strade Bianche, Milano – Sanremo og Clasica San Sebastian, i tillegg til at han spilte en viktig rolle i Chris Froomes sammenlagtseier i Tour de France.

