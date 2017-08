Friidrettssjef Tjørhom: – Viktig at Karsten leverer

Etter et par tunge dager med litt uheldige resultater dundret sunnmøringen elegant og voksent til da det gjaldt som mest.

– Det at han leverer og er klar for finalen er viktig for troppen, sa Tjørhom i pressesonen etter semifinaleløpet mandag kveld.

Tjørhom var svært vant til gode prestasjoner da han var øverste sjef for alpinistene, men må selvsagt finne seg i at det mer vann mellom båtene i friidrett.

Glans

– Hvordan vil du karakterisere prestasjonen til Karsten?

– Han sa vel selv at han hadde utfordringer rundt den sjuende, åttende hekken, men alt i alt gjorde han et godt løp som han hadde kontroll på. Jeg er imponert, og jeg tror også at han har mer å gå på. Det er ikke bare, bare å levere, og han gjør det med glans. Det er veldig kjekt å ha en slik utøver i troppen.

– Gjør dere i friidrettsforbundet noe ekstra opp mot Warholm fram til finalen (onsdag kveld)?

– Det ekstra er at Leif Olav (Alnes, trener) er der. Det fortsetter vi med. Hvis det kreves noe ekstra, så skal vi være der.

Stang ut

– Det har vært litt stang ut for noen andre?

– Det har vært noen, det har det. Som Karoline Bjerkeli Grøvdal og Amalie Iuel. Jeg synes at Jonathan Quarcoo gjorde det bra på 200 meter. Han var bare seks hundredels sekund bak en plass i semifinalen, men han gjorde sitt nest beste løp på distansen noen gang, og han gjorde det i denne heksegryta i et VM.

Tjørhom tror at norsk friidrett har mer i vente i årene som kommer.

– Vi har prøvd å si at vi har en ung tropp, og at det er mange som er her for å lære. På sikt kan dette bli veldig bra. Jeg tror at de fleste har gått ut av stadion med en følelse av at dette er gøy. Dette har de lyst til å gjøre mer av. Det er fantastisk verdifullt om de unge kan reise herfra med en god følelse, sier Tjørhom.

