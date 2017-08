Flere utøvere matforgiftet på VM-hotell

Det aktuelle hotellet er et offisielt VM-hotell som arrangørene har stilt til rådighet. Her skal mange ha blitt syke av maten de har fått i seg.

– En rekke tilfeller av gastroenteritt (mage-tarmkatarr) er meldt inn av lagmedlemmer som bor på et av de offisielle VM-hotellene, skriver VM-arrangøren i en uttalelse.

– De som er rammet, får støtte av både lagleger og arrangørenes medisinske personell. I tillegg har vi jobbet sammen med det offentlige helsevesenet for å sørge for at situasjonen er håndtert og begrenset, heter det videre.

Det er ikke kjent hvor mange utøvere som er blitt dårlige. Den botswanske sprinteren Isaac Makwala opplyser via sosiale medier at han har fått behandling for matforgiftning.

Makwala ble før mesterskapet regnet som den største utfordreren til sørafrikaneren Wayde van Niekerk på både 200 og 400 meter. Mageproblemene førte til at han måtte trekke seg fra 200-meteren, men han er klar for finalen på den doble distansen.

– Ifølge legene har jeg tilsynelatende fått matforgiftning, noe som også har rammet en rekke andre utøvere. La oss håpe jeg kan løpe finalen, skriver Makwala på Facebook.

(©NTB)