Carragher spår Conte-farvel innen ett år

Chelsea vant Premier League på suverent vis i Contes debutsesong, men det har lenge gått rykter om gnistringer mellom italieneren og ledelsen i London-klubben.

Nylig var Conte ærlig på at dagens Chelsea-stall er for liten til å gå løs på en ny ligasesong kombinert med spill i mesterligaen. Han har måttet se Nemanja Matic forsvinne til serierival Manchester United, og Chelsea har slitt med å hente spillerne han ønsker seg.

Conte er kjent for å være kravstor og nøyer seg ikke med mellomløsninger. Sommeren 2014 sa han plutselig opp jobben i Juventus fordi han var misfornøyd med klubbens satsing på overgangsmarkedet.

– Jeg vil bli veldig overrasket om han fortsatt er Chelsea-manager om tolv måneder. Han er den typen manager som ikke aksepterer at folk fra ledelsen blander seg inn i det sportslige, spesielt ikke etter en ligatittel, sier Carragher til Sky Sports.

Den tidligere Liverpool-stopperen poengterer at Chelsea-managere sjelden varer mer enn to år under klubbeier Roman Abramovitsj. I 2015 fikk José Mourinho sparken bare ett halvt år etter at han hadde ledet klubben til ligagull.

– Chelsea har en forretningsmodell. De er litt som Real Madrid, der manageren ikke blir like mye verdsatt som i andre klubber. De er ikke redde for å kvitte seg med en topp manager. Du kan egentlig ikke klage på det heller, for Chelsea har vunnet flere trofeer enn alle andre under Abramovitsj, sier Sky-ekspert Carragher.

Chelsea serieåpner hjemme mot Burnley lørdag.

