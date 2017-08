Avis: Coutinho-kjøp snart klar for Barcelona

Barcelona har sendt nøkkelfolk til Liverpool for å sikre seg Coutinho som erstatter for Neymar. Sport og ESPN melder at «Barca» skal være villig til å betale vel 1 milliard kroner totalt om man baker inn diverse bonuser.

Det er halvparten av hva klubben tjente da Neymar gikk til Paris Saint-Germain nylig.

Liverpool-manager Jürgen Klopp avfeide Barcelona for noen dager siden og sa at «de kunne spare seg bruken av energi på Coutinho».

Nå tyder det meste på at brasilianeren forsvinner til La Liga. Det er et hardt slag også for Liverpools supportere.

