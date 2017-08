Van Dijk ber formelt om å bli solgt

Nederlenderen opplyste om dette i en uttalelse mandag kveld. Van Dijk er ønsket av flere andre Premier League-klubber, deriblant Liverpool og Chelsea.

26-åringen mener han ikke hadde et annet valg enn å sende inn en formell søknad om å få forlate Southampton. Ifølge van Dijk varslet den engelske sørkystklubben nylig at han vil bli ilagt en bot på to ukelønner.

– Jeg vil anke det jeg mener er en urettferdig straff. Klubben har ikke fulgt riktige retningslinjer i slike disiplinærsaker. De siste seks månedene har jeg hatt en rekke samtaler med styret, tidligere manager Claude Puel og nåværende manager Mauricio Pellegrino. Jeg har hele veien fortalt dem at jeg ønsker å forlate klubben for å søke nye utfordringer, sier van Dijk.

– Jeg er veldig ambisiøs og ønsker å oppnå så mye som mulig. Som profesjonell fotballspiller har du en kort karriere. Jeg ønsker å spille i Europa igjen og kjempe om de store titlene, sier han videre.

Van Dijk forteller at han har latt seg frustrere over at Southampton har nektet å selge ham. Han skriver også at Pellegrino ikke vil la ham få trene med førstelaget lenger. Den argentinske manageren vil kun jobbe med spillere som er motiverte.

Tidligere i sommer var van Dijk sterkt koblet til Liverpool, men overgangen virket å havne på is da Merseyside-klubben offentlig måtte beklage fremgangsmåten den hadde benyttet for å prøve å sikre seg midtstopperen.

