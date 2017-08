Northug tilbake i trening, konkurrerer torsdag

– Han er frisk og tilbake i normal trening. Torsdag deltar han i et showrenn i Trysil. Så venter Toppidrettsveka på hjemmebane torsdag neste uke. Det blir en stor begivenhet, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til NTB.

Northug har hatt to korte sykdomsperioder etter at han kom hjem fra et rekordlangt høydeopphold i slutten av juli.

Langrennsstjernen fikk nesten hele forrige sesong ødelagt. Dette skyldtes at han presset kroppen for hardt like etter at han kom ned i lavlandet tidlig på høsten.

Sesongens store mål for Northug er OL i Sør-Korea. Der skal han gjøre et forsøk på å revansjere de tamme sakene han presterte i Sotsji i 2014.

