Landslagssjefen glad for at taktikken ble fulgt

Det ble svært mye oppmerksomhet da Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen ikke fikk taktikken på oppløpet til å stemme under VM i 2016. De to sykkelstjernene ble ikke enige om arbeidsfordelingen og endte på henholdsvis sjette- og sjuendeplass.

Før EM i Danmark var taktikken at Boasson Hagen skulle prøve seg like før mål, og at Kristoff skulle få sjansen om det ble en massespurt.

Boasson Hagen gjorde som avtalt og gikk solo like før mål, men ble innhentet med kun noen hundre meter igjen.

I hovedfeltet satt Kristoff og ventet. Han gikk til forholdsvis tidlig på oppløpet, men holdt unna for konkurrentene. Dermed fungerte taktikken det norske laget hadde lagt opp til, perfekt.

– Man får en slags hareeffekt hvor man sitter med ess på hånden på begge sidene av bordet, sa en svært glad Stig Kristiansen til NTB.

Timet og tilrettelagt

Landslagssjefen fikk se sine to stjerner levere til punkt og prikke etter hva de hadde planlagt dagen før.

– Vi var trygge på hva vi hadde lovet hverandre og hva vi kunne levere, forteller han og legger til at verken han, Kristoff eller Boasson Hagen har kjent seg helt igjen i alt som er blitt fremstilt i mediene i etterkant av 2016-VM.

– Men vi hadde et kjempegodt møte i går, og det er betryggende å se at tingene vi tre snakket om, ble fulgt. Det gir økt trygghet.

Målfoto

Italienske Elia Viviani kom voldsomt nær Kristoff på slutten søndag, men den nybakte UAE-rytteren maktet å kaste hjulet først over målstreken. Det måtte målfoto til for å skille de to.

Til slutt viste TV-bildene at Kristoff var noen ørsmå millimeter foran Viviani. Ventetiden i forkant av bildene ga for øvrig norske sykkelfans dårlige minner ettersom Edvald Boasson Hagen to ganger i løpet av årets Tour de France måtte nøye seg med annenplass etter målfoto.

Kristiansen vet imidlertid at overskriftene kunne vært annerledes om det ikke ble gull.

– Jeg pleier å være litt diplomatisk og si at det kun er én som har rett taktikk, og det er den som vinner. Men ut ifra det vi er og det vi kan, må jeg si at vi lyktes svært godt, forteller han og legger til at det var opp til Boassons Hagens løpsinstinkt å avgjøre når han ønsket å stikke fra hovedfeltet på de avsluttende kilometerne.

Seieren, og ikke minst den norske lagtaktikken, er godt nytt før sykkel-VM på hjemmebane i Bergen, som starter 16. september.

