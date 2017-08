Clattenburg blir TV 2-ekspert

Briten har dømt over 300 kamper i Premier League og fikk ansvaret for å dømme både mesterligafinalen, EM-finalen og FA-cupfinalen i 2016.

– Vi er veldig glad for at Mark Clattenburg blir en del av vårt Premier League-lag. Han ble kåret til verdens beste dommer i fjor, så her snakker vi spisskompetanse så det holder, sier fotballsjef Eystein Thue i TV 2.

Clattenburg ga seg som dommer i Premier League i februar for å flytte til Saudi-Arabia, hvor han nå jobber som dommer.

