Solberg på skuddhold i Canada

Etter fem ukers opphold i rallycross-VM har Solberg og co. tatt turen over Atlanterhavet til idylliske og motorsportvennlige Trois-Riviéres, mellom Montreal og Quebec by.

Lørdag ble det kjørt to innledende omganger og etter en sjetteplass i første runde, var Solberg nest best i andre omgang. Sammenlagt er nordmannen nummer tre, 12 poeng bak ledende Kristoffersson. Opp til finske Toomas Heikkinen på annenplass skiller det seks poeng.

Rallycross-kjørerne ble testet av voldsomt regnvær og påfølgende gjørme i løpet av de to første omgangene.

– Nummer tre bak Johan og Topi. Med det «crazy» været i dag er jeg fornøyd med det, skrev Solberg på Twitter etter lørdagens etappe.

Andreas Bakkerud har fått en dårlig start på VM-runden i Canada og ligger helt nede på 15.-plass etter to kvalifiseringsrunder.

Det kjøres ytterligere to innledende omganger søndag, før semifinaler og finale.

(©NTB)