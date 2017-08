Solberg ble toer i Canada

42-åringen ble kun slått av teamkamerat og VM-leder Johan Kristoffersson. Han er nå 35 poeng bak svensken i sammendraget.

Det var Kristofferssons tredje strake seier. Teamet til Solberg styrer trygt mot lagmesterskapet. Det skiller hele 108 poeng ned til nærmeste konkurrent.

Solberg plukket totalt 26 mesterskapspoeng under oppholdet i Canada. Han var nest best i kvalifiseringen, og han vant sitt semifinaleheat. I selve finalen ble han en god nummer to.

Stolt

– Gratulerer, Johan. Jeg er veldig stolt over at PSRX Volkswagen Sweden nå leder lagmesterskapet med 108 poeng etter å ha tatt første- og annenplassen (i helgens runde), tvitret Solberg etterpå.

I kvalifiseringen hanket Solberg inn 15 VM-poeng allerede før semifinalen. Han var raskest i tredje kvalomgang, mens han ble nummer fem i den fjerde og siste.

Lørdag innledet han VM-runden med en sjetteplass. Han slo tilbake og ble toer i den påfølgende kvalifiseringsomgangen.

Fire runder igjen

– For en start på søndagen i Canada! Så glad for at laget tok første- og annenplassen i Q3 (tredje omgang), tvitret Solberg og viste til teamkamerat Johan Kristoffersen, som var best også i kvalifiseringen.

Helgens runde var den første på fem uker. Rallycrossprofilene kjempet om viktige poeng og seier i idylliske og motorsportvennlige Trois-Riviéres, som er mellom Montreal og Quebec by.

Etter søndagens kjøring fortsetter VM i Frankrike, Latvia og Tyskland før det hele avsluttes i sørafrikanske Cape Town 12. november.

