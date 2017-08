Skandalescener da FCK tapte derbyet

Det hele endte med at FCK tapte 0-1, men det ble først avgjort etter at vaktene hadde fått kontroll på den illsinte fansen.

Kampen var lenge målløs og hadde akkurat gått inn i tilleggstiden da den svenske debutanten Tibbling satte ballen i mål etter en retur. Scoringen utløste stygge scener på tribunene, og politiet måtte rykke mannsterke inn på banen. En vakt gikk i bakken og tok seg til hodet. Da blusset tumultene for alvor opp.

Minst 50 politibetjenter måtte plassere seg foran de urolige supporterne. TV-bildene viste at opprørspolitiet ble møtt med knyttnever, løse stoler og plastgjenstander.

Sint Solbakken

Det førte igjen til at dommeren valgte å stanse kampen til det ble kontroll på situasjonen. Etter 18 minutters forsinkelse kunne de siste to minuttene avvikles, og Brøndby fikk innkassert den viktige seieren.

– Det er kjedelig for klubben og fotballen at slike ting skjer. Jeg vil beklage på vegne av FCK. Det er sikkert en gruppe som står bak, og de skal finnes og straffes. Spillerne har en følelse av dobbelt skuffelse. De er både skuffet over resultatet og det som skjedde utenfor banen, sa Solbakken til dansk BT.

FCK-direktør Anders Hørsholt tar kraftig avstand fra fansens oppførsel.

– Det er totalt uakseptabelt, og det er pinlig å oppleve noe sånt. Det finnes ingen unnskyldninger for å oppføre seg på den måten eller å angripe politi og andre på stadion, sa han.

Ifølge dansk politi er det svært sjelden at man må rykke inn på stadion, men uttalte søndag kveld at «det var nødvendig på grunn av den voldelige og uakseptable oppførselen».

Seig seriestart

Ved 21-tiden hadde fire personer blitt arrestert. Tre er siktet for vold, mens én er siktet for brudd på våpenloven. Det er foreløpig ikke klart om noen av politibetjentene kom til skade.

Etter fire kamper i den danske superligaen er det Nordsjælland som topper med full pott, mens Brøndby ligger på annenplass med ni poeng.

Tittelforsvarer FCK har kun tatt fem poeng, og trener Ståle Solbakken er nok svært ivrig etter å komme på vinnersporet så raskt som mulig.

