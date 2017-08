Sandefjord vant på Nadderud for aller første gang

Flamur Kastrati gjorde oppgjørets første scoring etter litt over et kvarter, mens Joackim Olsen Solberg og innbytter Facundo Rodriguez gjorde hvert sitt mål sent i kampen.

Sandefjord tok totalt sett en fortjent trepoenger. Lars Bohinens menn pakket vertene godt inn før pause, og de var i tillegg ofte farlig på kontringer. Stabæk kviknet til utover i annen omgang, men det hjalp ikke at toppscorer Ohi Omoijuanfos svake straffe ble reddet 20 minutter før slutt.

Håkon Skogseid ga Stabæk et håp om poeng da han med hodet styrte inn 1-2 i det 83. minutt. Like etter var Ohi nær å utligne, men skuddet gikk like utenfor.

Viste seg fram

Tre minutter på overtid punkterte Sandefjords uruguayanske nysigneringer det hele. På en kontring kombinerte Carlos Grossmüller og Rodriguez flott sammen, og sistnevnte gjorde ingen feil alene med keeper.

Sandefjord spilte en sterk første omgang. Etter 17 minutter ble Kastrati servert en strålende ball fra Paul Morer og skjøt inn 1-0 sikkert forbi Stabæk-keeper Sayouba Mandé.

– Vi har en ganske bra tone på banen. Han gjorde en fantastisk en-mot-en der (i forkant av pasningen). Den var ikke ferdigscoret, men jeg er alene der og har tid til å tenke meg om, sa Kastrati til Eurosport om samarbeidet med Morer og sitt sjuende seriemål for sesongen.

Piping

Det var tilløp til pipekonsert fra hjemmefansen da lagene gikk av banen til pause.

– Dette var langt under pari. Vi må begynne å vinne dueller, og ting må gå kjappere. Vi må komme oss opp i ringa, sa Stabæk-kaptein Morten M. Skjønsberg i pausen.

I annen omgang hadde Omoijuanfo sjansen til å gjøre 1-1 fra ellevemeteren, men forsøket var verken hardt nok eller særlig velplassert. Noen minutter senere ga Solberg bortelaget 2-0 med et lurt frispark fra skrått hold.

Etter 18 runder ligger Stabæk på sjuendeplass med sine 25 poeng, mens Sandefjord ligger rett bak med ett poeng mindre.

