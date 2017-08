Iuel sviktet i 400 meter-forsøket

Amalie Iuels spesialdistanse er 400 meter hekk, men 23-åringen ville VM-åpne med 400 meter flatt for erfaringens skyld.

Der løp den norske jenta i heat nummer fire, men etter en god start fikk hun det på oppløpet. Konkurrentene passerte henne fortløpende og hun endte som nummer seks i heatet med tiden 52,55. Det holdt ikke til avansement.

– Jeg hadde håpet på et bedre løp og bedre tid, men jeg fikk den erfaringen jeg trengte før i morgen. Banen er utrolig rask. Det kjente jeg på pulsen. Jeg spratt ut og hadde god trøkk på begynnelsen, men så kjente jeg på oppløpet at jeg ble veldig stiv. Da kom syren, sa Iuel.

– Jeg hadde håpet å se Amalie sprekere enn det her, men det var litt dødt i dag, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Salwa Eid Naser fra Bahrain vant heatet til Iuel på 50,57.

VM-et til Iuel er imidlertid ikke over. Hun har igjen spesialdistansen 400 meter hekk.

Trener Leif Olav Alnes liker det han har sett av utøveren sin fram til VM. Han forsvarer planen om å løpe to distanser på kort tid.

– Jeg tror det skal bli ganske artig. VM er uansett en stor opplevelse, og så har de litt forskjellig utgangspunkt. Amalie har hatt en veldig vanskelig inngang. Hun har konkurrert hver helg siden januar. Det er smått umenneskelig. Men vi får se. Jeg har veldig stor tro på henne, og jeg er nokså sikker på at hennes historie ikke avsluttes i 2017. Det var også hovedgrunnen til at hun løper begge distansene her i mesterskapet for å være sikker på at hun får stille til start så mange ganger som mulig, har treneren sagt til NTB.

Etter fire år som student og friidrettsutøver i USA har den danskfødte 23-åringen blitt norsk statsborger med tilhold i Norge igjen, der hun bodde fra hun var to til hun var 12 år.

