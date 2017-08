Høiland berget poeng i Viking-returen

– Det er fantastisk å være tilbake i Viking. Hver kamp er utrolig viktig for oss nå. Vi viste moral som kom tilbake til 2-2 i dag. Vi får ta med oss det positive, sa Tommy Høiland til Eurosport etter kampslutt.

– Vi var både ett og to steg bak Viking i 2. omgang. Da var de bedre enn oss, konstaterte en skuffet Mats Haakenstad etter at LSK hadde gitt vekk ledelsen.

Forrige Viking-tap mot LSK i Stavanger kom 16. mai 2012, da Lillestrøm vant 2-1 i oljebyen. Søndag så gjestene lenge ut til å sikre seg en etterlengtet trepoenger, men Viking kom tilbake fra 0-2. Stavanger-laget er riktignok fortsatt langt nede i Eliteserien med sine 14 poeng. Kun Tromsø er bak de mørkeblå, mens avstanden opp til sikker plass er fem poeng. Ian Burchnalls mannskap trenger en sterk høst for å overleve på øverste nivå.

Fredrik Krogstad og Haakenstad scoret målene for bortelaget søndag, mens Samuel Adegbenro og den «hjemvendte» jærbuen Høiland, som kom tilbake til Viking i sommer, altså fikk nettsus for Viking. Høiland spilte også for Viking i perioden 2008-2011.

Straffe

Lillestrøm er nå oppe på 23 poeng i serien. Laget er 15 poeng bak Rosenborg på tabelltoppen. Avstanden til Molde på bronseplass er åtte poeng.

Gjestenes Ifeanyi Mathew fikk en god sjanse før Krogstads 1-0-mål etter 19 minutter. Midtbanespilleren dunket til på halv volley fra distanse, men måtte se ballen seile like utenfor. Like etter kunne bortelaget likevel juble. Rasmus Martinsen felte Erling Knudtzon inne i Viking-boksen, og dommer Tommy Skjerven pekte på straffemerket. Krogstad satte inn 1-0 via hansken til Viking-keeper Iven Austbø.

Viking fikk en god mulighet til å utligne sju minutter før hvilen. Julian Ryerson fikk legge ballen til rette og slå inn fra høyrekanten. Han fant Adegbenro inne i boksen, men Viking-profilens avslutning gikk rett på LSK-keeper Arnold Origi.

Hjemmelaget gikk for utligning, men i stedet doblet gjestene ledelsen minuttet før pause. Stefan Antonijevic headet ned til Mats Haakenstad inne i boksen, og sistnevntes avslutning snek seg i mål via et Viking-bein. Dermed så veien til poeng svært lang ut for vertene.

Debutanter

Viking stilte med tre debutanter fra start, men verken Tommy Høiland (som «re-debuterte), Sime Gregov eller Fredrik Torsteinbø maktet å markere seg innledningsvis. Til slutt sørget imidlertid Høiland for en lykkelig retur.

Det så tungt ut for Viking i starten av 2. omgang, men Samuel Adegbenro reduserte på fint vis etter innlegg fra Claes Kronberg. Målet kom etter en times spill i Stavanger. Etter 68 minutter berget Høiland 2-2 og poeng med sin heading fra kort hold.

Innbytter og LSK-debutant Marco Tagbajumi var nær scoring for gjestene etter Høiland-scoringen, men Viking-keeper Iven Austbø vartet opp med en flott redning.

Hjemmelaget jaktet tre poeng på tampen, men matchen ebbet ut i 2-2.

(©NTB)