Borge sjanseløs på finaleplass: – Jeg våget ikke nok

Osterøy-jenta innledet med 54,94 meter i London. Hun fikk dermed en skral start på mesterskapet. Borges personlige rekord lyder på 63,28.

Det andre kastet var knapt bedre da hun klarte 55,08. I tredje og siste omgang var det bære eller briste for Borge, men det klaffet overhodet ikke og forsøket ble erklært dødt.

Kvalifiseringsgrensa til VM-finalen lå på 63,50 meter. Det var hun svært langt unna å klare på Olympiastadion søndag kveld.

– Det er surt at jeg ikke får ut det jeg er god for, og det er surt at det skjer på dette stadionet og foran alle de oppmøtte. Dette er læring for min del, så skal jeg trykke til i neste mesterskap, sa Borge til NTB.

– Hva var det som gikk galt?

– Det er mange små detaljer som må stemme om kastene skal bli lange, men i dag våget jeg ikke fullføre farten. Og fart har alt å si. Jeg var ikke stabil nok i tilløpene, forklarte hun.

Selv om London-VM ble av det kortvarige slaget, kan Borge se fram til nye sjanser i framtiden. Hun har ambisjoner om å ivareta Norges stolte spydtradisjoner.

– Jeg kan bli kjempegod, jeg. Det tror jeg, og det er du nødt til å tro også. Hvis ikke går det ikke. Etter noen år så kan jeg stabilisere meg rundt 65 meter, og da kan det meste skje, sa hun til NTB før søndagens kvalifisering.

