«Bare» bronse i Bolts individuelle VM-farvel: – Fornøyd med det jeg har oppnådd

– Det var mange følelser i spill da jeg skjønte at jeg hadde vunnet. Jeg har jobbet så hardt for dette. Jeg vil gi denne seieren til støttespillerne mine, de har vært med meg gjennom både oppturene og nedturene, sa Gatlin til NRK.

– Og denne gangen er alt som det skal være, Justin Gatlin?

– Ja, svarte den tidligere dopingdømte amerikaneren til statskanalen.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke kunne avslutte med seier, men jeg vil takke alle for støtten. Det har vært en vidunderlig opplevelse, sa Bolt etter løpet.

– Jeg kommer aldri til å være fornøyd med tredjeplass, men jeg er veldig fornøyd med det jeg har klart å oppnå i min karriere. Jeg har fått utrolig mye energi av fansen, sa han til NRK.

Gatlin vant med tiden 9,92. Bolt tok bronsen med 9,95, mens sølvet gikk til Christian Coleman (9,94).

– Merkelig

Amerikanske Gatlin fikk stor pipekonsert mot seg da resultatet var et faktum, trolig som en konsekvens av at han tidligere har blitt tatt for doping – i tillegg til at det var Bolts siste individuelle konkurranse.

– Det er en merkelig situasjon som utspiller seg her nå, konstaterte NRK-kommentator Jann Post da publikum buet mot Gatlin, men samtidig hyllet Bolt.

Bolt tok seg oppskriftsmessig til finalen tidligere lørdag, men sprintstjernen ble da «bare» nummer to i sitt semifinaleheat. Amerikanske Coleman snek seg så vidt foran. Det var Bolts første «tap» på fire år, og i finalen klarte han ikke å slå tilbake.

Bolt bukket for publikum etter bronsen, men det var utvilsomt med en stor grad av skuffelse at jamaicaneren takket av sin individuelle karriere. 30-åringen håpet å sikre sitt tolvte VM-gull lørdag, men blir foreløpig stående med «bare» elleve. Likevel beholder han stempelet som den kanskje største utøveren i friidrettshistorien.

Tidenes eldste

Justin Gatlin, som også kan vise til VM-gull fra 2005 og OL-gull fra 2004, gråt da gullet var i boks, men måtte tåle høylytt piping, buing og Bolt-hyllest etter at 100-meteren var over. Dopingfortiden gjør at han har en helt annen status blant friidrettsfansen enn det Bolt har.

– Jeg har måttet tåle mye opp gjennom årene. Jeg snakket med Usain etter løpet, og han sa «du fortjener ikke denne pipekonserten. Du har jobbet hardt for dette». Jeg respekterer ham virkelig, sa Gatlin.

Med sine 35 år og 176 dager ble Gatlin lørdag den eldste herreløper noensinne til å vinne et VM-gull på 100 meter, ifølge statistikktjenesten Gracenote. Den forrige rekorden ble satt av Linford Christie (33 år og 135 dager) i 1993.

Usain Bolt løper karrierens siste konkurranse neste helg. Han skal løpe 4 x 100 meter stafett for Jamaica.

– Nå (etter VM) skal jeg nyte livet. Livet mitt har vært oppslukt av friidretten, noe jeg har elsket, men nå kan jeg bruke tiden på andre ting. Jeg kommer ikke til å ombestemme meg, sa Bolt til NRK på spørsmål om han vil revurdere avgjørelsen om å legge opp etter mesterskapet.