Neymar lovet fansen trofeer før PSG-seier

Superstjernen gikk lørdag en runde på sin nye hjemmebane Parc des Princes etter rekordovergangen verd over 2 milliarder kroner. 25-åringen klappet og oppildnet fansen, før han kastet skjorta og tuslet i garderoben fulgt av flere maskoter.

– Takk! Jeg er så glad. Jeg er veldig fornøyd med å være her og ta fatt på denne nye utfordringen, sa Neymar mens fyrverkeri gikk av rundt ham. Fansen sang navnet hans om og om igjen.

– Jeg vil vinne mange trofeer med dere, og jeg trenger deres støtte for å vinne dem, fortsatte den tidligere Barcelona- og Santos-spilleren.

Fikk ikke debutere

– Paris er magisk, sa han på fransk, før han ropte ut klubbens motto: «Ici, c'est Paris!» (Dette er Paris!).

Håpet om at Neymar skulle debutere for sin nye klubb allerede lørdag ble knust etter at nødvendige dokumenter ikke ble sendt inn i tide.

Neymar kostet PSG 222 millioner euro, men brasilianeren har allerede startet tilbakebetalingen etter at klubben solgte 10.000 drakter etter at han ble presentert fredag. Draktsalget har gitt hovedstadslaget 1 million euro allerede.

Cavani på scoringslista

Klubben forventet å selge ytterligere 15.000 drakter lørdag, mens et utsolgt stadion (45.000 tilskuere) så serieåpningen mot Amiens i Ligue 1.

Fra tribunen fikk Neymar se landsmann og Ligue 1-debutant Dani Alves servere forrige sesongs toppscorer Edinson Cavani, som sendte hjemmelaget i ledelsen like før pause.

Spissen tok på seg servitørrollen i andre omgang da Javier Pastore satte inn 2-0 i det 81. minutt.

Forrige sesongs franske ligatoer startet dermed denne sesongen med seier.

