Neppe mer sjukamp for Iuel

Senest i fjor konkurrerte den VM-klare 23-åringen, som nylig kom tilbake til Norge etter fire år i College-friidretten i USA, i sjukamp. Men hun bestemte seg etter hvert for å satse kun på 400 meter og spesialdistansen 400 meter hekk. Det kommer ikke til å endre seg.

– Kommer du til å konkurrere i sjukamp igjen i framtiden?

– Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke kroppen hadde tålt det. Måten jeg trente på før var ganske umenneskelig, sier Iuel, som slet med mange skader som sjukjemper.

To distanser

– Det blir bare 400 meter hekk?

– Yes. Og vanlig 400 meter, men bare én eller to ganger i året for å sjekke farten, sier Iuel og fortsetter:

– Det er viktig for en som løper 400 meter hekk å få differansen på hekken og 400 meter «flatt» så liten som mulig. Leif Olav (Alnes, trener) sier det er mulig å få differansen til å bli så liten som to sekunder. Per i dag ligger jeg langt over tre sekunder. Det viser at jeg har veldig mye å gå på teknisk, noe jeg også ser selv. Jeg er ikke så flink teknisk over hekken. Jeg tror jeg kan hente veldig mye inn der.

Det ser hun på som positivt.

Forbedringspotensial

– Det betyr jo bare at jeg kan forbedre meg mye, poengterer Iuel, og tilføyer at hun også kan bli bedre teknisk på det hun gjør etter at hun har passert hekkene.

– Jeg er toppmotivert til å satse, og jeg har funnet en perfekt treningsgruppe her hjemme, sier Iuel.

Hun trener sammen med Dimna-løper Karsten Warholm og Skjalg-løper Elisabeth Slettum. Trioen trenes av Leif Olav Alnes.

Den danskfødte 23-åringen drømmer om å bli Norges største friidrettsprofil på sikt. Hun har ikke tenkt på når hun en dag skal legge opp.

– Jeg har ikke tenkt på når jeg skal legge opp. Det tør jeg ikke tenke på. Så lenge man har det gøy og er i framgang, hvorfor ikke fortsette?, sier hun smilende.

Iuel skal i aksjon på 400 meter «flatt» og 400 meter hekk i London-VM. Mesterskapet startet fredag.

