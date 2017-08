Maars Johnsen matchvinner i debuten

Den norske landslagsspissen signerte en treårskontrakt med Den Haag tidligere i uken. 25-åringen kom fra skotske Hearts.

Lørdag fikk nordmannen tillit fra start i treningskampen mot Excelsior, og spissen svarte med å score oppgjørets eneste mål like før pause.

Det var Den Haags siste treningskamp i oppkjøringen før klubben sesongåpner i æresdivisjonen mot Utrecht førstkommende fredag. Johnsens nye klubb har hatt en god oppkjøring og er ubeseiret.

Johnsen er født og oppvokst i USA. Han har amerikansk mor og norsk far. 25-åringen ble overraskende tatt ut på det norske landslaget i juni, og han debuterte for Norge med et 20 minutter langt innhopp i 1-1-kampen mot Tsjekkia i VM-kvalifisering. Noen dager senere spilte han fra start mot Sverige.

Det siste året har fotballnomaden spilt for Hearts i skotsk eliteserie, men det ble med den ene sesongen.

Johnsen scoret seks mål på 37 kamper for Hearts i ulike turneringer forrige sesong. Han ble månedens spiller i den skotske eliteserien i november i fjor.

Tidligere har han spilt for klubber i Norge, Spania, Portugal og Bulgaria.

Den Haag endte i vår på 11.-plass i den nederlandske toppdivisjonen.

(©NTB)