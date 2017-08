J14-laget fra Nord-Korea vant Norway Cup-finalen

Etter 2-0-seieren mot Lambertseter i finalen lørdag sto nordkoreanerne igjen med småpene 43-0 i målforskjell.

– Jeg er så fornøyd med denne seieren. Dette har vi jobbet for hele det siste året, og nå kan vi dra tilbake til foreldrene våre og til skolen og være stolte, sier kaptein Hong Song Ok til VG.

– Jeg drømmer om å bli en stjerne på den internasjonale fotballarenaen, sier hun og legger til at Norge er et vakkert land.

Det er første gang et lag fra Nord-Korea er i Europa for å spille fotball og første gang Norway Cup, som er verdens største fotballturnering for barn og ungdom, tar imot et lag fra diktaturet til Kim Jong-un i Asia.

Laget har vært i Norge litt over en uke.

