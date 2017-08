Gulbrandsen scoret i storseier

Angriperen fra Romerike la på til 4-0 i nærmeste hjørne etter en snau time. Det var Gulbrandsens første seriemål i den nye sesongen.

Salzburg ledet 2-0 til pause etter scoringer fra Munas Dabbur og Hannes Wolf. Tidlig i annen omgang gjorde Duje Caleta-Car vertenes tredje for kvelden.

Hwang Hee-Chan avsluttet hjemmelagets målfest ved å sette inn 5-0 kvarteret før slutt. Helt på tampen reduserte Patrick Schmidt for Admira Mödling.

Gulbrandsen ble værende på banen gjennom hele kampen, mens norsk-kosovaren Valon Berisha ble tatt av banen etter 67 minutter.

Salzburg klarte heller ikke i år å kvalifisere seg til mesterligaen. I midtuken røk den pengesterke klubben ut for kroatiske Rijeka på bortemålsregelen etter å ha spilt 1-1 over to kamper.

Gulbrandsen og co. topper tabellen med sju poeng etter tre kamper.

