Celtic sesongåpnet med storseier

Leigh Griffiths var uaktuell til første kamp mot Rosenborg grunnet karantene, og spilte kun som innbytter i den andre, men lørdag spilte spissen hovedrollen med to scoringer.

26-åringen ga Celtic ledelsen på hjemmebane etter 29 minutter, før han la på til 3-0 like etter timen spilt. Scott Sinclair scoret 2-0-målet seks minutter etter pause.

Den regjerende mesteren hadde full kontroll på Hearts og Callum McGregor scoret Celtic' siste mål for dagen i det 73. minutt. Esmaël Goncalves' 1-4-scoring seks minutter før slutt ble bare et trøstemål.

Norske Kristoffer Ajer satt på benken gjennom hele kampen.

Brendan Rodgers' menn gikk ubeseiret gjennom forrige sesong og har dermed fortsatt til gode å tape etter lørdagens sesongåpning.

Celtic snøt Rosenborg for playoff til mesterligagruppespillet etter 1-0 over to kamper.

