Bjørgen forberedt på utfordrende OL-føre

Smøresjef Knut Nystad uttalte til NRK tidligere i år at OL-løypene i 2018 kan bli preget av både vind, sideveis snø og flygende sand ettersom skiløypene er lagt på en golfbane.

Marit Bjørgen har vært med i mange OL og vet hva som skal til for å lykkes i et mesterskap. 37-åringen har seks OL-gull, tre OL-sølv og én OL-bronse på CV-en og forbereder seg nå til lekene i februar.

– Jeg tror det blir et veldig bra OL. Utfordringen blir sikkert føret, for det kan jo variere veldig. Så det blir spennende, forteller hun til NTB under landslagssamlingen i Lillehammer og legger til at det er lite utøverne får gjort for å forberede seg til et uforutsigbart føre.

– Som utøver må du bare være innstilt på at det kan skje endringer og at det kan bli hektisk i forkant, men det er gutta i bua som har kontrollen. Vi må bare legge ansvaret over på dem og tenke at de har kontroll.

Bedre inngang til sesongen

I Sotsji-OL ble det norsk fiasko på kvinnestafetten etter en smørebom. I sesongoppkjøringen gjør nå Bjørgen og resten av lagvenninnene alt det de kan for at det i hvert fall ikke er den fysiske formen det skal stå på om plasseringene uteblir i Sør-Korea i februar.

I Lillehammer gjennomførte de økter på rulleski, og Bjørgen sier formen er god når man tenker på at kalenderen kun viser tidlig august.

– Jeg synes utgangspunktet er bedre enn det var i fjor da jeg var en del skadet og kom litt dårligere i gang. Jeg har hatt en bedre inngang i år.

Etter samlingen i Lillehammer dro hun hjem til sønnen Marius. 37-åringen står over Toppidrettsveka i midten av måneden for å prioritere familien, men vender tilbake til lagvenninnene under høydeoppholdet i slutten av august.

– Det var færre høydeopphold på meg i fjor, så nå får jeg kontinuitet i høyden gjennom høsten og vinteren, så det tror jeg blir veldig bra.

Alt annet enn OL nedprioriteres

Med et naturlig mål som OL i februar, blir alle andre konkurranser nedprioritert for Bjørgen denne sesongen. Skidronningen dropper Tour de Ski og vil i så måte ikke ha mulighet i sammendraget i verdenscupen.

– Verdenscupen blir prioritert ned for min del, det er OL som er hovedmålet. Jeg skal heller ikke gå Tour de Ski så lenge jeg klarer å prestere før jul.

37-åringen får stadig spørsmål om når hun skal legge opp, men gjentok overfor NTB at hun tar ett år av gangen.

– Jeg har jo ikke noe svar selv, og OL er tanken nå.

– Hvis du gjør et fantastisk OL i februar, tenker du da at du kan gi deg på topp eller gir det deg bare mer motivasjon?

– Nei, jeg tror ikke det har noe med resultatet sånn sett. Det handler om å ha motivasjonen til å legge ned det som kreves og man må gjøre den jobben for å være på et høyt nivå.

