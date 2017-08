Wærenskjold tok juniorsølv i sykkel-EM

17-åringen måtte se seg slått av italienske Michele Gazzoli i kampen om gullet. Bronsen gikk til Niklas Märkl fra Tyskland.

Med Wærenskjolds medalje fikk det norske laget lønn for strevet under rittet. De norske juniorene jobbet bra for å ha flere ryttere i front. Det norske toget sprakk litt opp helt på tampen, og det gjorde at italienerne fikk et initiativ de par siste kilometerne.

Fredagens fellesstart var 120 kilometer lang. Olav Hjemsæter ble nummer fem på fellesstarten.

Det var Norges tredje medalje så langt under EM i Herning. Onsdag tråkket Andreas Leknessund inn til gull på juniorenes tempo, mens Susanne Andersen tok U23-sølv på kvinnenes fellesstart tidligere fredag.

