Tollås Nation skrev ny VIF-kontrakt

Det bekreftet Oslo-klubben på sitt nettsted fredag. 27-åringen kom til Vålerenga fra Aalesund i 2015.

– Det er fantastisk å ha signert for tre nye år. Vi har forhandlet i et par uker nå, og jeg har hele tiden vært klar på at jeg ønsker å være med å bygge videre på det vi har gjort det siste året, sier Tollås Nation til VIF-fotball.no.

– Da jeg signerte forrige gang sa jeg at jeg kom for å ta medalje, men nå skal jeg være litt større i kjeften å si at jeg er her for å vinne gull i løpet av de tre neste årene, legger han til.

Midtstopperen har spilt 18 kamper for VIF denne sesongen. Han har vært en viktig bidragsyter for at Ronny Deilas lag kun har sluppet inn sju mål på de ti siste seriekampene.

– Vi er utrolig glad for å få Jonatan med videre de neste tre årene. Han har vært en støttespiller i hele år og kommer til å bli en viktig spiller for å utvikle laget ytterligere. Med videre fremgang kan han i mine øyne være med å kjempe om en landslagsplass i tiden som kommer, sier Deila.

Vålerenga står med 23 poeng og ligger på sjuendeplass i Eliteserien.

