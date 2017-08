Skagestad fikk frysninger

Den ferske U23-mesteren hadde 58,86 meter som sitt bestekast i tredje og siste omgang.

Skagestad fikk ikke sitt første kast godkjent. Forsøket på så vidt over 60 meter endte utenfor kastsektor. Bergenserens annet kast var på bare 57,89 meter.

– Jeg har slitt med teknikken i hele år, og dette var ikke noe nytt. Det var på vei til å løsne, men tre forsøk var ikke nok. Det er litt synd at det første kastet gikk ut, for det pleier jeg ikke å gjøre. Jeg trodde at jeg skulle ro det i land, men i dag var ikke tre forsøk nok, sa 22-åringen fra Bergen.

– I et VM er det alt eller ingenting, da kan du ikke safe med noe som helst.

Unggutten lot seg fenge av lydnivået på den fullsatte OL-stadion fra 2012. Til vanlig er det Premier League-klubben West Ham som benytter seg av anlegget.

– Det var helt rått. Det var kjempegøy å kaste. Dette var en god erfaring. Dette var en opplevelse uansett, og nå vet jeg i hvert fall hva jeg ikke skal gjøre. Dette gir motivasjon fram mot neste år.

Diskostalentet har 63,97 meter som sin bestenotering i år, men det var han langt unna å gjenta i VM. Skagestads personlige rekord lyder på 65,20.

Da han vant U23-EM i polske Bydgoszcz kastet han 61 meter blankt.

22-åringen klarte ikke å innfri VM-kravet, men fikk likevel være med til London etter å ha blitt invitert av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

