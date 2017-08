Skadesmell for Danmark før EM-finalen

Jensen har startet samtlige kamper i sluttspillet og levert viktige bidrag i et lag som har vært defensivt meget solid med bare to baklengsmål på fem kamper.

Washington Spirit-spilleren måtte ut med skade i 2. omgang mot Østerrike torsdag og ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser. Der ble det fastslått at skaden er så alvorlig at hun er uaktuell for spill søndag.

Danmark møter vertslandet Nederland i Enschede. Lagene møttes også i gruppespillet. Da vant nederlenderne 1-0, men etter at Danmark presset i annen omgang og var veldig nær utligning.

