Russlands friidrettspresident beklaget dopingskandalen

Hans offentlige beklagelse ble gjort i en tale til IAAF-kongressen i forkant av friidretts-VM i London, og det beskrives som et viktig steg på veien mot at russerne kan tas inn i varmen igjen.

Sjljakhtin sa at det russiske forbundet har gjennomgått radikale endringer siden han overtok som president i fjor.

– Først var det ikke mulig å forstå omfanget av krisen. Jeg har gravd i situasjonen og forstår at IAAF-rådets avgjørelse (om å utestenge Russland) var korrekt, sa han i sin tale.

– Jeg vil herved be om unnskyldning til alle utøvere som har mistet gull- eller sølvmedaljer (på grunn av dopede konkurrenter). Jeg kan forsikre dere om at vårt nye mannskap vil bekjempe doping, og at det som skjedde aldri vil skje igjen.

Hyllest

Rune Andersen leder IAAFs arbeidsgruppe med ansvar for å følge opp kravene som må innfris av russisk friidrett før utelukkelsen kan oppheves. Han roste Sjljakhtins tale.

– Vi må kunne si at veien ikke alltid har vært enkel. Det har vært dumper i veien, vanligvis i form av politiske uttalelser eller utspill som ikke har vært til hjelp, sa Andersen.

– Jeg vil hylle Dmitrij Sjljakhtin og folkene han tok med seg da han ble valgt tidlig i fjor. Han forstår behovet for å endre dopingkulturen som eksisterte i russisk friidrett. Han forstår hvilken skade det gjorde, hvilket hans beklagelse til de rene utøverne demonstrerer. Dette er et viktig steg på veien til rehabiliteringen av russisk friidrett.

Tilbake i november?

Russland har som følge av avsløringer i en WADA-gransking vært utestengt fra internasjonal friidrett siden høsten 2015. Under VM i London får imidlertid 19 russere delta som uavhengige utøvere, etter å ha oppfylt strenge kriterier.

IAAF-kongressen fulgte som ventet anbefalingen fra Andersens arbeidsgruppe og IAAF-styret om å forlenge utelukkelsen av Russland, men ga styret fullmakt til å oppheve utelukkelsen når alle kravene er oppfylt. Andersen sa at det kan skje så tidlig som i november.

– De har skjebnen i sine egne hender. Det vil ikke kreve mye tid å innfri de gjenstående kravene, sa han.

(©NTB)