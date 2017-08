Petter Solberg overrasket over suksessen

– Det var ikke realistisk i januar å tro at vi skulle få til det vi har greid hittil. Selvsagt drømte vi om en seier eller to, noen gode resultater og stabilitet nok til å være med i kampen om VM-tittelen for lag, men det vi har fått til så langt er langt over forventningene, sier Solberg i en pressemelding fra laget før helgens VM-runde i Canada.

Johan Kristoffersson og Solberg er nummer en og to i VM for førere, og sammen leder de lagmesterskapet overlegent. PSRX Volkswagen Sweden-teamet har vunnet de fire siste VM-rundene og vært på seierspallen i de seks siste.

For åtte måneder siden eksisterte ikke laget. Supportavtalen med Volkswagen Motorsport ble inngått i januar.

Alt er nytt

– Bortsett fra PSRX-mannskapet jeg hadde fra før, er absolutt alt nytt denne sesongen, sier Solberg.

Etter fem ukers opphold i rallycross-VM går turen over Atlanterhavet til idylliske og motorsportvennlige Trois-Riviéres, mellom Montreal og Quebec by. Det kjøres to innledende omganger lørdag, ytterligere to søndag, før semifinaler og finale.

Etter seirer til Kristoffersson i Belgia, Norge og Sverige, og til Solberg i Storbritannia, er svensken 31 poeng foran nordmannen i VM-sammendraget. Laget er 85 poeng foran nærmeste konkurrent i lagmesterskapet.

På hodet

– Intet er tilfeldig. Vi er på topp fordi folkene i teamet vårt jobber hardest og har felles mål om å være best. Fortsatt gjenstår fem løp av sesongen, og ser vi fem løp tilbake er VM-stillingen snudd helt på hodet, sier Petter Solberg.

Fjorårsmester Mattias Ekström ledet da med 16 poeng. Nå er han 38 bak Kristoffersson og 7 bak Solberg. Sébastien Loeb og Andreas Bakkerud følger på de neste plassene.

Etter helgens dyst i Trois-Riviéres er det løp i Frankrike, Latvia og Tyskland før rallycross-VM avsluttes i sørafrikanske Cape Town 12. november.

(©NTB)