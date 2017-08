PSG-presidenten avfeier kritikken etter Neymar-kjøpet

Etter flere uker med spekulasjoner ble Neymar torsdag kveld klar for PSG. Det skjedde noen timer etter at brasilianerens representanter møtte opp på klubbkontoret til Barcelona og utløste utkjøpsklausulen på hele 222 millioner euro.

Al-Khelaifi er overbevist om at prislappen på over 2 milliarder kroner var en god avtale for PSG. Han mener Neymar var verdt 1 milliard euro (9,37 milliarder kroner) før han ble klar for det franske hovedstadslaget.

– Nå er han verdt 1,5 milliarder euro, sier Al-Khelaifi.

Det er rapportert at Neymar får en årslønn på 30 millioner euro. Det vil si at 25-åringen kommer til å håve inn over 5 millioner kroner i uken.

– Ta dere en kaffe!

Flere har stilt seg skeptiske til at PSGs pengesterke eiere fra Qatar kan blåse av så mye penger uten å bryte UEFAs regler for økonomisk fair play (FFP). Regelverket ble i sin tid innført for å hindre at fotballklubber bruker mer penger enn de tjener.

Neymar-summen er over dobbelt så høy som den tidligere verdensrekorden. La Liga har vært blant de største kritikerne de siste dagene.

– Alle som bekymrer seg om FFP, kan gå og ta seg en kaffe. Det er ikke noe problem. Vi har vært veldig åpne, hevder Al-Khelaifi.

Klausul

PSG-presidenten mener også at Neymar ikke forlot Barcelona på grunn av pengene.

– Han kunne tjent mer penger i andre klubber.

Neymar har en utkjøpsklausul i kontrakten med PSG, men Al-Khelaifi ønsker ikke å gå ut med hva beløpet ligger på.

