"Litt død" Halep tålte heten

Det ble målt 47 varmegrader ute på banen mens verdenstoeren vendte kampen mot Mariana Duque-Marino og vant 3-6, 6-4, 6-2.

– Jeg følte meg litt død der ute. Det var veldig varmt, men så tenkte jeg at det var like ille for henne, så jeg bestemte meg for å kjempe videre, sa Halep.

Canadiske Eugenie Bouchard måtte se seg slått av Andrea Petkovic, som tok et nytt steg på sin vei tilbake mot toppen. Tyskeren har tidligere vært i topp 10 i verden, men er nå utenfor topp 100.

– Jeg føler at ting er i ferd med å falle på plass for meg. Jeg har min beste tennis inne i meg, og jeg tar stadig steg for å få den ut, sa Petkovic.

I kvartfinalen møter hun en ny canadier, det 17-årige stjerneskuddet Bianca Andreescu. Hennes seier over 2.-seedede Kristina Mladenovic markerte første gang en spiller født på 2000-tallet har slått en topp-20-spiller.

– Min drøm er å skrive historie, og det gjorde jeg i dag. Men det er bare begynnelsen, sa Andreescu.

