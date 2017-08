Knalltøff trekning for Rosenborg

RBK-laget misset playoff til mesterligagruppespillet etter 0-1 mot Celtic over to kamper. Nå blir veien inn i europaligaens gruppespill vel så tøff for Kåre Ingebrigtsens mannskap.

Rosenborgs mulige motstandere var Ajax, Fenerbahçe, Ludogorets, BATE Borisov, Dinamo Zagreb og Maccabi Tel Aviv, med førstnevnte lag som verst tenkelige scenario.

Det scenarioet ble en realitet etter fredagens trekning.

Ajax gikk hele veien til europaligafinalen forrige sesong, men måtte se seg slått av Manchester United på målstreken. Det nederlandske laget endte på annenplass i hjemlig serie forrige sesong, kun slått med ett poeng av Feyenoord.

Den nederlandske klubben har imidlertid ingen plettfri historie mot norske lag. Til tross for å ha avansert videre fra gruppespillet i mesterligaen i 2002/2003-sesongen, fikk Ajax kun med seg to poeng i de to kampene mot gruppekollega Rosenborg. Etter 0-0 på Lerkendal, fikk trønderne med seg ett poeng i Amsterdam etter at Dagfinn Enerly utlignet på straffespark like før slutt.

I 2015/2016-sesongen havnet Ajax i gruppe med Molde i europaligaen og måtte nøye seg med tredjeplass, som betydde exit. Laget klarte 0-0 (borte) og 1-1 (hjemme) mot det norske laget som gikk til cupspillet som gruppevinner.

