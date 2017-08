Grøvdal slått ut på 1500-meteren, legger inn protest

27-åringen ble nummer sju i sitt heat. Hun måtte klare topp seks for å sikre en direkteplass i lørdagens semifinale. Grøvdal var i mål på tiden 4.09,56. Det var ikke fort nok til å gå videre på tid.

Etter løpet sa Grøvdal til NRK at hun vurderer å protestere på heatvinner Sifan Hassan. Hun mente nederlenderen holdt tak i henne på oppløpet. Like etter bekreftet den norske lagledelsen at det blir lagt inn protest.

– Jeg følte med en gang da jeg kom i mål at jeg ble hindret på oppløpet der. Så lenge jeg ble hindret av det så føler jeg at jeg legge inn en protest. Hun kroket meg egentlig i armen slik at jeg fikk en rotasjon. Jeg aner ikke hvordan protesten går, men jeg føler at jeg ble hindret fra å nå den sjetteplassen, sa Grøvdal til NRK.

Hassan selv skjønte lite av den norske protesten.

– Hvorfor har hun protestert? Hun kom bort i meg, jeg var ikke borte i henne. Jeg kan ikke tro dette, sa hun, ifølge NRK.

Fredagens distanse var ikke Grøvdals hovedprioritet i London. Det er neste ukes 5000 meter.

– Det er første gang jeg løper 1500 i et mesterskap i det hele tatt. Jeg føler at 1500 egentlig bare er en gjennomføring en liten uke før 5000. Det er 5000 som er min distanse, og der har jeg selvfølgelig presset på meg selv for at jeg vil prestere. Men når jeg er kvalifisert vil jeg løpe flere løp i VM, så det gleder jeg meg til. Det blir tøft og nytt for min del med felt og taktisk løping. Jeg har ingenting å tape der, sa Grøvdal til NTB før mesterskapet.

Kvalifiseringen til 5000-meteren går torsdag i neste uke, mens finalen går tre dager senere.

Tittelforsvarer Genzebe Dibaba fra Etiopia var for øvrig raskest av samtlige i kvalifiseringen på 1500 meter. Hun klokket inn til 4.02,67 og slo den sørafrikanske toeren Caster Semenya med 17/100 sekund. Løpet var årsbeste for Semenyas del.

(©NTB)