Gammelsjefen tror på norske medaljer i friidretts-VM

Mesterskapet starter i London senere fredag, og Karoline Bjerkeli Grøvdal (1500 meter) og Sven Martin Skagestad (diskos) er de to første som skal i aksjon.

Nilsen var sportssjef i Norges Friidrettsforbund i åtte år fram til Håvard Tjørhom overtok foran denne sesongen. I hans regjeringstid var det ingen selvfølge at Norge stilte med realistiske medaljehåp i mesterskap. Spydkasteren Andreas Thorkildsen var den som leverte fram til 2011, men så kom skadene og ødela mye mot slutten av karrieren.

– Vi hadde noen enkelte gode plasseringer i min periode også, men medaljemessig var det noen magre år. Det er stund siden Norge har tatt medaljer i mesterskap i friidrett. Det er morsomt det som skjer i norsk friidrett med at vi igjen nærmer oss medaljeplass. Det ville være hyggelig om vi klarer det denne gangen, sier Nilsen til NTB.

Håp

Nilsen jobber i dag som kultursjef i Nannestad på Romerike, men den tidligere politibetjenten har minst ett øye rettet inn mot idretten også. Han føler fortsatt tett med.

– Er det realistisk å tro på medaljer denne gangen?

– Ja, det synes jeg. Jeg er så heldig at jeg ikke lenger trenger å levere noen definert målsetting for Norges del, men jeg synes vi skal være så offensive å si at vi kan kjempe om medaljer. Karsten Warholm er på et veldig høyt nivå og kan klare det, selv om vi vet at det kan være tøft nok å ta seg videre fra en semifinale. I tillegg har du utøvere som Filip Ingebrigtsen og Håvard Haukenes.

Sistnevnte skal konkurrere i 50 kilometer kappgang.

– Håvard har vel fortsatt verdens beste tid på distansen i år, og selv om det er mange gode som ikke har konkurrert hittil i år, så kan han fort blande seg inn i teten. Starten på sesongen hans har i hvert fall vært flott, mener Nilsen, som selv var en habil spydkaster i sin aktive karriere. Bare to nordmenn har noen gang kastet lenger med dagens spydtype.

Tøft

Friidrett er en av de internasjonalt tøffeste idrettene. Ronny Nilsen mener at Norges medaljehåp denne gangen er større, fordi troppen inneholder navn som også presterer jevnt bra i stevner som Diamond League.

Nilsen var svært opptatt av rekruttering og kommende generasjoner i sin periode som øverste sportslige leder i forbundet. Er det den innsatsen vi ser resultatene av nå?

– Det er først og fremst klubbene vi skal honorere. Det tar mange år å bygge opp et godt nivå. Vi har sett en stund at det kommer opp flere utøvere som kan prestere på høyt nivå, og bak der igjen er det også nye utøvere på vei opp. Det er gledelig, synes Nilsen.

