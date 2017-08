Fire nordmenn med i kampen om fotballmilliardene

Hull med Adama Diomandé og Markus Henriksen åpner borte mot Aston Villa. Birmingham-laget, som ikke lykkes med å ta seg tilbake til Premier League i første forsøk, har tydeligvis store ambisjoner denne sesongen. Manager Steve Bruce har kjøpt mange rutinerte og etablerte spillere, med John Terry i spissen.

Markus Henriksen sier i et intervju med Hull-supporternes nettsted at Tigers-fansen ennå ikke har sett det beste av ham i den svartstripete oransje drakten.

Uforglemmelig

– Jeg skal gjøre mitt for å gjøre sesongen uforglemmelig. Jeg mener vi var direkte uheldige forrige sesong med forskjellige ting, og forhåpentligvis kan jeg starte litt med blanke ark denne sesongen og gjøre det til en flott sesong, både for meg og for klubben. Det er min klare ambisjon, sier trønderen.

Han skadet skulderen sin i ligacupsemifinalen mot Manchester United i januar og fikk bare 20 kamper for Hull forrige sesong.

– Jeg føler at fansen ikke har fått se det beste fra meg ennå. Jeg fikk ikke spilt så mye som jeg håpet forrige sesong, og det var frustrerende. Da det endelig så ut til at jeg skulle få sjansen, pådro jeg meg skulderskaden. Det ble et tøft første år i England for meg, men jeg håper at det neste blir mye bedre, sier han.

Tøff kamp om milliardene

Stefans Johansens Fulham mislyktes også med å ta seg tilbake i det gode selskap. Nå blir det en ny mulighet, men det blir tøff kamp om milliardene som venter i Premier League.

Det er mer å spille om i engelsk mesterskapsserie enn i de fleste serier rundt om i verden. Det er en utrolig stor forskjell på å være Premier League-lag og Championship-lag, i rene penger rundt 2,1 milliarder kroner (200 millioner pund).

Newcastle, Norwich og Aston Villa rykket ned fra det gode selskap for to sesonger siden, men det var bare førstnevnte som klarte å ta seg opp igjen i første forsøk. Fulham med Johansen på midtbanen var ikke så langt unna, men tapte for Reading i kvalifiseringen.

Fulham åpner årets sesong hjemme mot Norwich, der Alexander Tettey er en viktig brikke i laget.

De svimlende TV-inntektene i engelsk fotball førte til at klubbene som rykket ned forrige sesong, Hull, Middlesbrough og Sunderland, fikk med seg ca. 1,1 milliarder kroner hver.

(©NTB)