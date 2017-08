Fagermo vil ikke snakke ned norsk fotball etter europaliga-exiten

Odd måtte score mot Dinamo Zagreb for å gå videre i europaligaen, men etter 0-0 i Skien måtte Dag-Eilev Fagermo se kroatene gå videre i europaligaen med 2-1 sammenlagt.

– Jeg er veldig stolt. Det er masse bra. Vi har masse kvaliteter i laget. Det er det samme problemet vi har slitt med hele tiden. Vi greier ikke å dytte ballen i kassa, sa Fagermo etter kampslutt.

Odd presset og hadde de største sjansene mot torsdagens motstander, men klarte ikke få det avgjørende målet, slik også Rosenborg feilet i mesterligakampene mot Celtic.

Stikk til pressen

– Vi får være veldig glad og stolte over prestasjonen, for den er imponerende. Veldig imponerende, sa Odd-treneren, før han sluttet seg til RBK-trener Kåre Ingebrigtsen, som mener pressen er med på å snakke norsk fotball ned.

– Og det viser vel også at dere journalister som er flinke til å snakke norsk fotball ned, der er jeg enig med Kåre Ingebrigtsen faktisk, at dere kan slutte med det, for dere lever av dette, og det gjør for så vidt jeg også. Og når vi er like gode som Zagreb over to kamper og Rosenborg så gode som Celtic, så er ikke det så verst.

Rosenborg eneste håp

Treneren mener at norsk fotball er bedre enn det per nå vises internasjonalt.

– Norsk fotball må si til seg selv at vi må være gode nok til å komme til sluttspill med landslaget og komme til europaliga. Champions League er kanskje tøft, men såpass må vi kunne greie. Nå har Rosenborg sjansen i playoff, og så er det synd at vi ikke greier det når vi er så gode. Jeg trodde det skulle bli hardt mot Zagreb, men det ble det ikke, for vi er bedre enn jeg trodde. Vi greide å ha ballen mye mot dem, som gjorde at de ble slitne, og da ble det match, sa Dag-Eilev Fagermo.

Rosenborg er Norges eneste representant i europaligaen etter exiten av mesterligaen mot Celtic onsdag. Trøndernes motstander i fjerde og siste kvalifiseringsrunde blir trukket fredag.

– Akkurat nå blir alt bare en fattig trøst. Men spør meg om en times tid, så gleder vi oss til europaligakvalifiseringen, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen etter 0-1-tapet på hjemmebane mot Celtic.

(©NTB)