Davis Cup-reform fikk ikke nødvendig flertall

Forslaget fikk flertall, men 63,54 prosent av de avgitte stemmene var ikke nok. Det kreves to tredeler av stemmene for at en slik endring kan gjennomføres.

Kongressen i Ho Chi Minh by vedtok tre andre foreslåtte endringer for Davis Cup og Fed Cup, men det viktigste forslaget var å redusere lengden på kampene i Davis Cup.

– Vi respekterer kongressens avgjørelse, men er skuffet over at våre medlemsnasjoner ikke godkjente hele pakken av reformer som styret gikk inn for, sa Haggerty.

– Vi trenger endringer for å sikre disse ikoniske og historiske turneringenes framtid, og vi kommer til å fortsette å jobbe for å finne måter å forbedre Davis Cup og Fed Cup.

Sliter

Håpet var at man ved å la singlekamper være best av tre sett (med tiebreak i alle sett) skulle redusere lengden på Davis Cup-kampene. Med best av fem sett blir det ofte maratonkamper.

Stadig opplever man at toppspillere står over særlig de tidlige rundene i Davis Cup, med henvisning til totalbelastningen ved et tøft turneringsprogram. Den 117 år gamle turneringen sliter følgelig med å hevde seg i kampen om oppmerksomhet og sponsorer.

Kvinnenes Fed Cup, som ble innført i 1963, har tilsvarende problemer.

Tre endringer

ITF-kongressen godkjente tre andre forslag:

* Finalistene i begge turneringer får hjemmekamp i 1. runde året etter.

* Kravene til kamp- og treningsbaner blir mindre strenge slik at det skal bli billigere å arrangere kamper.

* Spillerne trenger heretter bare å stille opp på ett utenomsportslig arrangement, som blir kombinert trekning, pressemøte og offisiell lunsj.

