Østberg mener Johaug-saken har dratt altfor langt ut i tid

Den kommer tidligst 18. august fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) etter å ha blitt utsatt tidligere i sommer.

Ingvild Flugstad Østberg, Johaugs både venninne og lagvenninne, synes all ventingen er kritikkverdig.

– Min personlige mening er at det har dratt altfor langt ut i tid. Jeg synes ingen fortjener å skulle vente så lenge. Så blir det bra om hun kan få den endelige beskjeden snart, og så være ordentlig ferdig med saken. Det er ikke noe noen har syntes det har vært noe morsomt å vente på, forteller hun til NTB og påpeker samtidig at det kan være mange grunner til at det har tatt tid og at det ikke er noe å gjøre med nå.

Johaug ble 4. oktober i fjor informert av Antidoping Norge om funn av det ulovlige stoffet clostebol etter en dopingprøve 16. september. Påtalenemnda i Antidoping Norge vedtok en innstilling på 14 måneders utestengelse, før domsutvalget kom med sin dom 10. februar 2017. Den lød på 13 måneder.

Verken Johaug, Antidoping Norge eller Den internasjonale olympiske komité (IOC) valgte å anke dommen, men 7. mars anket Det internasjonale skiforbundet (FIS) den inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Der kommer den endelige dommen tidligst 18. august.

I god form

Det siste året har vært preget av støy, uvisshet og lite konkurransetrening for Johaug. 29-åringens smertegrense går på 15 måneder. Beslutter CAS å øke straffen med mer enn to måneder, mister hun vinterlekene i Sør-Korea i februar.

Østberg er imidlertid ikke redd for formen til skistjernen før vintersesongen.

– Nei, det tror jeg ikke vi skal være noe bekymret for. Hun kommer til å gå bra til vinteren. Det skal bli godt å få den endelige beskjeden nå, og så gleder jeg meg til hun er ordentlig tilbake på laget og at vi bare kan legge dette bak oss alle sammen. Det er flere som ikke har gått så mye konkurranse før og likevel gått bra når vinteren kommer. Hun har trent bra hele veien, så det kommer nok til å gå veldig bra.

På treningstur med Johaug

Og 26-åringen vet hva hun prater om. Hun har nettopp returnert fra et tre uker langt høydeopphold i Aspen sammen med Johaug. Der har de trent i opp mot 3500 meters høyde med blant andre Johaugs bror Karstein.

Hun er dypt imponert over hvordan lagvenninnen har håndtert dopingsaken.

– Det er vanvittig imponerende at hun har trent så bra og klart å holde motivasjonen oppe slik hun har gjort. Jeg lar meg imponere og blir både inspirert og motivert av å være med henne på trening.

Østberg beskriver videre USA-oppholdet som en hel vanvittig naturopplevelse.

– Det var så merkelig å være på 3500 meters høyde og fortsatt løpe i skogen, sier hun og legger til at de blant annet møtte bjørn på en treningstur.

– De var nærme nok! Det var to, faktisk, og vi snudde ganske kjapt. Vi var i en slalåmbakke, og plutselig sto de rundt 100 meter unna. Vi tenkte bare "hva gjør vi nå?", og så snudde vi og løp opp slalåmbakken. Da hadde jeg sikkert den høyeste pulsen gjennom hele oppholdet, forteller Østberg og legger til at de måtte ned igjen mot bjørnen ettersom det var der stien de skulle på, gikk.

– Så vi måtte liste oss ned igjen, og etter det holdt vi sammen resten av turen og ringte noen for å få tips dersom vi møtte bjørn igjen.

