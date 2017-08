Weng føler ikke ekstra press etter fjorårssesongen

Weng vant med over 400 poeng på finske Krista Pärmäkoski i sammendraget forrige sesong, og hun går inn i OL-sesongen som regjerende verdenscupvinner.

Det stresser ikke 26-åringen nevneverdig.

– Det blir jo hardt å følge opp, og det var veldig bra i fjor, sier hun til NTB, men avkrefter samtidig at hun kjenner mer press før denne sesongen som følge av hva hun fikk til forrige sesong.

– Vi får se hvor mange skirenn det blir på meg i år, det er litt forskjellig hva som har fungert. Det går sikkert an å toppe det jeg gjorde i fjor, men vi får se. Jeg har veldig lyst til å prestere når jeg skal prestere, men det er kamp om plassene, forteller hun fra Lillehammer hvor hun nettopp har fullført en rulleskiøkt med resten av landslaget.

Innholdsrik sesong

Denne sesongen venter OL i Pyeongchang. Dermed blir verdenscupen kun en parentes for mange utøvere.

Før både OL og verdenscupåpningen, skal Weng blant annet konkurrere i Toppidrettsveka og reise på høydesamling med resten av lagvenninnene. Hun ofrer det kommende OL-et som venter i februar få tanker.

– Nei, jeg tenker egentlig ikke så mye på det. Jeg synes det er gøy å gå skirenn, og det spiller egentlig ingen rolle om det er mesterskap eller vanlig verdenscup. Det er moro å gå bra uansett hva det er, sier hun og legger til at gleden av å gå skirenn er den samme.

– Det er nesten mer at mediene og ledere er veldig opptatt av at det er OL eller mesterskap, og at vi skal gjøre det bra der. Selvfølgelig er det moro å gjøre det bra i mesterskap, men det er moro å gjøre det bra uansett hva man går.

I rute

Hun påpeker likevel at hun naturligvis skal gjøre alt hun kan for å være i best mulig form til OL. Det er hun i rute til, til tross for at kalenderen kun viser tidlig august.

– Jeg føler meg bra. Jeg har trent mye og bra, men jeg har ikke noen forventninger om å være i toppform nå, men det virker veldig bra.

Weng gikk Lysebotn opp forrige uke, men måtte se seg slått av suverene Charlotte Kalla. Nå venter Toppidrettsveka før hun skal bruke høydeoppholdet i slutten av august til å bygge grunntrening med mengdetrening. For Weng er det ikke det sportslige som teller mest i et høydeopphold.

– Jeg har ikke tenkt å være så mye i høyden, så for min del er det egentlig å være med for det sosiale, avslutter hun.

