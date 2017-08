Odd klarte ikke score: – Samme problemet vi har slitt med hele tiden

Odd tok ledelsen 1-0 borte mot Dinamo Zagreb i den første kampen i europaligaens 3. kvalifiseringsrunde, men måtte til slutt gi tapt med 1-2. Det førte til at Skien-laget måtte ha scoring på hjemmebane torsdag. Det klarte de imidlertid ikke.

– Jeg synes vi gjør en god kamp, og mener å huske at vi er nære oftere enn det de er. Vi er farligere enn dem faktisk. Så er vi så bra defensivt som vi kan være. Vi kunne satt ballen i mål. Utenom det føler vi at vi gjør alt riktig, sa en skuffet Stefan Mladenovic til NTB etter kampslutt.

Dinamo Zagreb var det beste laget i første omgang, men skapte kun én sjanse. Odd og Olivier Occean hadde omgangens største da veteranen gikk opp på fem meter på en corner. Spissen klarte imidlertid ikke få ballen på mål etter å ha fått røff behandling av en forsvarer.

– Samme problem

– Jeg ble holdt, men dommeren ga ikke straffe. Det burde vært straffe, sa Occean til NTB.

– Vi hadde flere sjanser enn dem, men dessverre scoret vi ikke. Jeg kan ikke si at vi var uheldige, men vi har ikke vært heldige i år. Zagreb burde føle seg heldige som går videre, fortsatte han.

Odd misbrukte for mange sjanser mot kroatene.

– Det er det samme problemet vi har slitt med hele tiden. Vi greier ikke dytte ballen i kassa, sa Dag-Eilev Fagermo etter kampslutt.

Odd skapte flere sjanser i andre omgang i det mange har karakterisert som den viktigste kampen i klubbens historie, og først ut var Riku Riski etter 54 minutter. Hurtigtoget kvittet seg med oppasseren sin, men avslutningen gikk i nettveggen.

Sjansesløsing

Occean ville gjøre opp for bommen i første omgang, og var utrolig nære kun to minutter senere. Etter et innlegg fra Riski headet canadieren ballen i tverrliggeren. Fredrik Semb klarte ikke avslutte på returen.

Den spanske U-landslagsspilleren Dani Olmo ga Odd en gavepakke på tampen da han fikk sitt andre gule kort med fire minutter igjen av kampen, kun ti minutter etter at han entret banen, og Dinamo Zagreb måtte sende alle mann i forsvar.

Odd skapte flere store sjanser på dødball og Steffen Hagen var nære på det påfølgende frisparket etter Olmos røde kort, men kapteinen klarte ikke få headingen på mål.

RBK eneste norske lag igjen

Dermed endte det med 0-0 og exit for Odd, til tross for flere store sjanser.

Rosenborg er Norges eneste representant i europaligaen etter exiten av mesterligaen mot Celtic onsdag.

– Nå har Rosenborg sjans i playoff, også er det synd at vi ikke greier det når vi er så gode. Jeg trodde det skulle bli hardt mot Zagreb, men det ble det ikke, for vi er bedre enn jeg trodde. Vi greide å ha ballen mye mot dem, som gjorde at de ble slitne, og da ble det match, sa Dag-Eilev Fagermo.

Trøndernes motstander i fjerde og siste kvalifiseringsrunde blir trukket fredag.

– Akkurat nå blir alt bare en fattig trøst. Men spør meg om en times tid, så gleder vi oss til europaligakvalifiseringen, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen etter 0-1-tapet på hjemmebane mot Celtic.

