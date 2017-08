Nora Holstad Berge til USA

– Jeg gleder meg veldig til å oppleve en ny kultur og en annen type fotball, sier 30-åringen til avisen.

Hun var i sommer ferdig i Bayern München etter fire sesonger og to tyske seriegull. Hun la klubbjakten på is mens hun spilte for Norge i EM, men nå er den nye arbeidsgiveren klar.

Courage, som spiller sine hjemmekamper i Cary, er nummer to på tabellen i NWSL etter ni seirer og fem tap på 14 kamper så langt i sesongen. Det er bare ett poeng fram til ledende Chicago Red Stars.

Berge spilte hvert minutt for Norge i EM i Nederland, og har ingen planer om å gi seg på landslaget tross EM-nedturen og den lange reiseveien til kamper og samlinger.

– Nora har enorm internasjonal erfaring, ro med ballen og sterk fysikk. Hennes sult etter suksess i NWSL lover godt for laget vårt. Dette er en stor forsterkning så sent i sesongen, og vi gleder oss til å få henne i troppen, sa trener Paul Riley til klubbens nettsted da overgangen var klar.

Han la til at hun er anvendelig og kan brukes på defensiv midtbane i tillegg til på stopperplass.

