Mourinho satte ny overgangsrekord da han i fjor hentet Paul Pogba fra Juventus for 105,2 millioner euro, men PSG mer enn dobler den rekorden ved å utløse utkjøpsklausulen i Neymars kontrakt med Barcelona.

Etter dagens kurs tilsvarer 222 millioner euro nesten 2,1 milliarder kroner.

– Da vi kjøpte Paul Pogba, sa jeg at han ikke var dyr. Dyre spillere er de som koster en viss pris uten å ha tilsvarende kvalitet. Jeg synes ikke 200 millioner pund for Neymar er dyrt, sa Mourinho etter at hans United-lag slo Sampdoria 2-1 i en treningskamp i Dublin onsdag.

Konsekvenser

– Problemet er at det nå blir flere spillere som koster 100 millioner pund, flere som koster 50 millioner, flere som koster 60 millioner. Da kan vi snakke om dyrt.

Portugiseren mener at Neymar er verd prisen.

– Neymar er en av de beste spillerne i verden, og kommersielt sett er dette forsvarlig. Problemet er ikke Neymar, men konsekvensene av prisen som betales for ham.

Henrikh Mkhitaryan og Juan Mata scoret målene som ga Manchester United seier i lagets siste kamp før tirsdagens europeiske supercup mot Real Madrid i Makedonia.

Jones-anke

Mourinho sa at klubben akter å anke utelukkelsen Phil Jones ble ilagt for å ha skjelt ut en dopingkontrollør etter europaligafinalen i mai. Jones er utestengt i to UEFA-kamper.

– Sett deg i hans sted. Han har vunnet europacupen og vil feire med laget. Han vil holde trofeet og være med på bildene, men så kommer en lege og vil stenge ham inne på et lite rom på grunn av dopingtesten, sa Mourinho.

– Det var ikke noe ønske om å gjøre noe galt, bare et veldig menneskelig ønske om å feire. Jeg syntes veldig synd på ham, og jeg synes ikke det var rettferdig. Vi lar det være opp til ham, men i hans sted ville jeg anke.

(©NTB)