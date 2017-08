Mats Zuccarello trener med gamle kompiser på Jar

– Mats bidrar på treningene med mye energi. Han har det lille ekstra som hever nivået. Vi er veldig fornøyd med at han velger oss som treningspartner i denne oppkjøringen til sesongen. Zucca er også flink til å trene og kjøre litt ekstra med Jon Aase (fysio) etter treningene, og han forbereder seg bra til det som skal komme, sa Roy Johansen til NTB.

Mats Zuccarello hadde verken tid eller anledning til å la seg intervjue etter treningsøkta.

Nomader

Vålerenga, som denne sesongen lever et nomadeliv uten egen ishall og treningsfasiliteter, må holde sine istreninger rundt omkring i Oslo-området. Denne uken har laget trent i Jar Isforum. En av hospitantene på treningene var Zuccarello. Også Anders Myrvold, som la opp i 2007, har trent med Vålerenga, men var ikke med torsdag.

Den kan være snakk om et comeback for 41-åringen. Uansett var det tydelig at det var skikkelig trøkk på istreningen.

– Jeg synes det har vært en bra start på istreningene så vi er fornøyd

Mistet

– Vi har mistet en del spillere, Mathias Trygg, Espen Fanøy Salo, Jonas Knudsen og Fredrik Csisar av de norske, og backen Henric Nordin. Og så har Andreas Stene har kommet inn. Vi håper å kunne få et par backer til inn før seriestart, men det handler om det økonomiske, sa Johansen.

– De vi har, har trent bra. Vi er fornøyd med dem som har vært igjennom sommerprogrammet vårt.

Johansen ser også framover og gleder seg til å komme til egen ishall når Jordal Amfi står ferdig om et års tid. Etter planen skal Nye Jordal Amfi stå klart til seriestarten i september 2018. Det har vært en del forsinkelser på grunn av Hovin-bekken som ligger i rør i bunnen.

Til helgen skal eliteserielagene gjennom den etter hvert tradisjonelle «ironman»-konkurransen på Olympiatoppen. Der har Stavanger dominert i lagkonkurransen, mens Vålerengas Martin Laumann Ylven som regjerende mester.

(©NTB)