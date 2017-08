Lucescu overtar Tyrkias landslag

Rumeneren er enig med forbundet om betingelsene i en toårskontrakt.

Ansettelsen av Lucescu kommer noen uker etter at Fatih Terim mistet jobben som følge av at han og hans sønner havnet i slagsmål med en restauranteier.

Lucescu har tidligere ført både Galatasaray og Besiktas til tyrkisk seriegull og kjenner fotballen i landet godt. Imidlertid er det 13 år siden sist han trente en tyrkisk klubb.

72-åringens forrige trenerjobb var i russiske St. Petersburg, etter at han i over et tiår trente ukrainske Sjakhtar Donetsk med stor suksess.

Kontrakten skal signeres fredag.

(©NTB)