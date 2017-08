Leicester sikret seg Manchester City-talent

Det bekrefter Leicester på sin hjemmeside torsdag.

20-åringen har skrevet under en femårskontrakt med mesteren fra 2015/16-sesongen. Overgangssummen er ikke offentliggjort, men ifølge BBC skal Leicester betale 25 millioner pund for spissen.

– Det er en stor signering for oss. Kelechi er en enormt talentfull spiller og har vist seg fram på hvert eneste nivå han har spilt på, sa Leicester-manager Craig Shakespeare.

Iheanacho blir managerens fjerde sommersignering. Sevilla-kaptein Vicente Iborra og Hull-spillerne Eldin Jakupovic og Harry Maguire har alle kommet inn dørene.

Nigerianeren vil spille med draktnummer åtte og blir lagkamerat med sine landsmenn Wilfred Ndidi og Ahmed Musa.

– Det føles godt og jeg er glad for å bli en del av dette laget. Jeg kjenner til ambisjonene til klubben og jeg har snakket med manageren og vet hva han vil at jeg skal tilføre dette laget. Jeg ble overbevist og jeg er glad for å være her, sa Iheanacho.

20-åringen slet med spilletid i Manchester City etter Pep Guardiola kjøpte Gabriel Jesus i januar. Iheanacho produserte likevel ni scoringer for klubben forrige sesong.

(©NTB)