Katrine Aannestad Lund ble skytterdronning

Jondalen-skytteren tangerte landsskytterrekorden med 249 poeng da hun kvalifiserte seg til skive én i kongelaget torsdag.

Aanestad Lund var i faresonen under finalen, og måtte ha tiere for å bli dronning, men hun klarte det og holdt unna for Åse Marit Myrvang fra Steinsgård skytterlag. Aanestad Lund endte opp med 349. Myrvang hadde 348, og ble skytterprinsesse. Daniel Sørli, skytterkonge fra i fjor, fikk 347, og ble skytterprins.

Det er andre gang to kvinner er best under landsskytterstevnet.

– Jeg har ikke så mye å si. Det var helt sykt. Jeg har lyst til å juble, men jeg får det ikke til. Det var helt uvirkelig, sa Aanestad Lund til NRK.

– Jeg prøvde å holde alt lyd unna, og være i bobla, men hvert skudd skapte så mye puls. Det var et vondt minutt, fortsatte hun.

Ingeborg Rosøy fra Heim/Hemne vant IKM-fatet/Norma i 20 år og yngre-klassen med 343 poeng. Tore Byberg var nærmest med samme poengsum, men han hadde færre innertiere. Eline Lillegård ble nummer tre.

